Quatro corpos foram descobertos enterrados em um sítio localizado em Resende, na manhã desta quarta-feira (dia 9). Entre as vítimas, está Luís Miguel Conceição de Cássio, uma criança de 8 anos. Além dele, o proprietário do sítio, Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos; Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos; e Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos, funcionário do sítio, foram encontrados mortos. A Polícia Civil investiga o caso como uma chacina.

As buscas pelos desaparecidos começaram na segunda-feira (dia 7), quando familiares relataram o sumiço das vítimas no Sítio Nossa Senhora de Lourdes, que fica na Estrada Resende x Riachuelo.

Nesta manhã, durante buscas na área, a polícia e a Guarda Municipal encontraram um chinelo infantil e uma poça de sangue seco. Os agentes descobriram uma área com a terra remexida e, ao cavar, encontraram os cadáveres. A forma como as vítimas foram mortas ainda é desconhecida.

A Guarda Municipal encontrou um carro abandonado no bairro Mirante das Agulhas, que supostamente foi utilizado pelos criminosos. O veículo, que apresentava marcas de tiros, foi levado para a delegacia de Resende, onde o caso está sendo investigado.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos e nem a motivação do crime.

Foto: Divulgação