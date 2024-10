A Polícia Rodoviária Federal deteve, nesta quarta-feira (dia 9), em Volta Redonda, um homem de 32 anos por estar conduzindo uma motoneta Honda PCX 150 com sinais de adulteração. A abordagem ocorreu durante um patrulhamento ostensivo realizado pela equipe da 7ª Delegacia da PRF na altura do km 295 da BR-393.

O condutor relatou que havia adquirido a motoneta por R$ 4 mil, cerca de cinco meses atrás, após visualizar um anúncio no Facebook. Ele afirmou que a compra foi feita de um vendedor residente em Resende, sem levantar suspeitas na ocasião.

Durante a inspeção minuciosa do veículo, os policiais constataram que os itens de identificação, como o número de chassi e outros sinais identificadores, estavam adulterados. Ao verificar os registros, ficou claro que se tratava de um veículo “clone”. No entanto, as autoridades não conseguiram identificar o veículo original.

Diante dos fatos, o homem foi preso com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo, com pena prevista de reclusão de três a seis anos, além de multa.

A motoneta, que segundo a tabela FIPE está avaliada em R$ 11.979,00, foi apreendida, e o caso foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF