Um intenso trabalho em conjunto entre agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda – composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal – resultou, nessa quarta-feira (dia 9), na detenção de um homem de 22 anos com um carro clonado em Volta Redonda. Ele acabou detido após tentar fugir do cerco policial, no distrito de Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa.

O alerta do carro clonado foi dado após câmeras de leitura de placas veiculares do Ciosp, as OCRs (Optical Character Recognition), flagrarem o automóvel modelo HB20 transitando pelo bairro Retiro, em Volta Redonda. O veículo seria clone de uma Saveiro preta, e é suspeito de estar sendo utilizado em roubos na cidade.

O que chamou ainda mais a atenção dos agentes é que o veículo ostentava duas placas distintas. Numa tentativa de abordagem já no bairro Santa Rita de Cássia, o motorista fugiu. Na fuga, ele acabou colidindo em um meio-fio, danificando o carro e o abandonando na Avenida Francisco Antônio Francisco. Na sequência, para evitar ser abordado, ele fugiu para uma área de mata.

Enquanto os agentes realizavam buscas pelo suspeito, viram uma moto em alta velocidade entrando na rua por onde o homem fugiu. No retorno da motocicleta, os policiais identificaram o suspeito na garupa. Foi feita a abordagem e a detenção da dupla.

Ambos foram levados para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), assim como o carro e a moto envolvidos. O condutor da motocicleta foi ouvido como testemunha, enquanto o motorista do HB20 foi indiciado por adulteração de sinal de identificação veicular e aquisição de produto de crime. Ele responderá pelos crimes em liberdade. A Polícia Civil segue investigando o caso.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou o trabalho integrado de inteligência que envolveu o Ciosp, os agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que terminou com a apreensão do veículo e o suspeito indiciado.

“Só conseguimos ter sucesso nessa ocorrência graças à tecnologia e à dedicação dos nossos agentes do Ciosp e dos que estão nas ruas. Somente por meio das câmeras de leitura de placas, e do software de ponta que o município tem hoje à disposição, conseguimos suspeitar da adulteração e fazer a abordagem. Sem dúvidas que isso reforça a importância do investimento em tecnologia e demonstra o quanto Volta Redonda é mais segura com o uso dela”, enfatizou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop