Continua desaparecido o cão da raça Border Collie, Floki, que fugiu na última segunda-feira (dia 7) após ser atropelado no bairro Candelária, em Volta Redonda. O tutor, Antônio Bernardo, intensificou as buscas com a ajuda de voluntários, que percorrem diversos pontos da cidade em busca do animal. “Meu cachorro ainda está desaparecido. Por favor, me ajudem. Não sei mais o que fazer, estou sem chão”, suplicou Antônio em postagem na manhã desta quinta-feira (dia 10).

O acidente ocorreu quando um colaborador de uma cervejaria, ao buscar barris de chope em um sítio na Rua Júlio Torres, atropelou o cachorro. Imagens de câmeras de segurança mostram Floki latindo para o carro antes de se posicionar na frente do veículo, que acabou o atingindo. Ferido e assustado, o cão fugiu e não foi mais visto.

Desde o ocorrido, Antônio registrou um boletim de ocorrência e tem se empenhado em encontrar seu companheiro. Segundo ele, Floki, que é dócil, mas arisco, está machucado e mancando. O cão tem pelagem preta e branca, com uma mancha marrom clara no nariz, uma característica que pode ajudar na sua identificação.

O tutor pede que qualquer pessoa com informações entre em contato pelo número (24) 98135-3462.

Foto: Arquivo pessoal