A Polícia Civil prendeu na noite de quarta-feira (dia 9) o primeiro dos três suspeitos envolvidos na chacina que matou quatro pessoas em Resende, incluindo um menino de oito anos. O suspeito preso já tem passagens por roubo e homicídio e uma nota fiscal pode ter sido a pista para encontrá-lo.

O crime aconteceu em uma propriedade rural e as vítimas foram executadas com tiros na cabeça. A polícia segue em busca dos outros envolvidos, já identificados. A principal linha de investigação aponta para latrocínio, embora nenhuma hipótese esteja descartada.

O caso que chocou a região



Quatro corpos foram encontrados enterrados em um sítio em Resende na manhã da quarta-feira (dia 9). As vítimas são Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos, seu pai Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, seu irmão Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, e Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos, funcionário do sítio. As buscas começaram na segunda-feira (dia 7), após o desaparecimento ser reportado. Um carro abandonado, com marcas de tiros, foi encontrado e levado para a delegacia.

