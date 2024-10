Mais uma denúncia enviada em um grupo de WhatsApp criado e gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) levou à prisão de suspeitos de um crime em Volta Redonda. O caso aconteceu nessa quinta-feira (dia 10), quando uma denúncia indicou que três homens furtavam fios de energia no bairro Laranjal.

Com base nas características passadas pelo denunciante, policiais militares da Operação Segurança Presente chegaram até o trio. Com eles, os agentes encontraram uma quantidade de fios de cobre. Ao serem questionados, eles confessaram o furto. Levados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), eles ficaram presos em flagrante.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, frisou que os grupos de WhatsApp da Semop têm apresentado resultados relevantes, que incluem a prisão de suspeitos de crimes, e auxiliando diretamente as forças de segurança do município. Entre esses crimes solucionados por meio das denúncias ao canal de comunicação está a prisão do suspeito de assassinar uma comerciante no bairro Monte Castelo, em agosto deste ano.

Coronel Henrique lembrou ainda que o canal de comunicação aproxima a população das forças de segurança e torna o trabalho dos agentes mais ágil e assertivo.

“A gente trabalha para que o crime não ocorra, mas se eles acontecerem, trabalhamos mais ainda para que não se tenha a certeza da impunidade. Esses grupos de WhatsApp têm funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Por meio desses canais de comunicação conseguimos dar rápidas respostas à sociedade. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, disse coronel Henrique, frisando que esses grupos auxiliam diretamente no tempo de resposta das ocorrências, porém não substituem os canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.