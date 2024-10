Uma operação da Polícia Militar realizada na sexta-feira (dia 11), em Barra do Piraí, resultou na apreensão de armamentos e substâncias ilícitas. A ação ocorreu na Rua Antônio da Silva Brinco, no bairro Asa Branca, após informações sobre o roubo de um veículo Corolla Cros.

Durante a busca, os policiais localizaram o veículo abandonado em um matadouro, com a chave em cima do banco. Informações de rastreamento indicaram que a bolsa da vítima estava no mesmo bairro. Ao se dirigirem ao local, a guarnição abordou dois indivíduos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas.

Embora nada tenha sido encontrado com eles, os policiais perceberam cartuchos e cápsulas deflagradas em um quintal próximo. Ao adentrarem na residência, encontraram sob a pia diversos materiais, incluindo uma pistola Bersa de 9mm com numeração suprimida, uma pistola Browning, munições, um tablet de maconha de 773g, balança de precisão e cadernos de anotações relacionadas ao tráfico.

A vítima do roubo reconheceu a bolsa e os itens apreendidos como sendo de sua propriedade. Os dois indivíduos foram liberados, enquanto a proprietária do imóvel foi arrolada como envolvida nos crimes de tráfico e roubo. Todo o material apreendido foi encaminhado à 88ª DP para as devidas providências.