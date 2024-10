Equipes da 89ª DP (Resende) se dirigiram na noite de sexta-feira (dia 11) a Paraguaçu, em Minas Gerais, com o objetivo de prender os dois autores de um crime brutal: quatro latrocínios que resultaram na morte de uma família, incluindo uma criança de apenas 8 anos.

Os dois suspeitos mortos no tiroteio foram identificados como Ricardo Alexandre Maia Santos, de 19 anos e Gustavo Ramos Santos, de 24 anos. Eles são irmãos e o mais velho era funcionário do sítio onde ocorreu a chacina.

As informações repassadas pela Divisão Antissequestro (DAS) e pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) corroboraram as investigações da 89ª DP, que já indicavam o paradeiro dos suspeitos. Com base nessas informações, foi montado um cerco em uma fazenda localizada em Paraguaçu.

Ao serem abordados, os criminosos reagiram e iniciaram um confronto com os policiais civis de Resende e de Minas Gerais. Durante o embate, os dois suspeitos foram neutralizados e três armas de fogo foram apreendidas no local.

Um policial civil de Minas Gerais foi baleado na perna, mas foi rapidamente socorrido e não corre risco de vida. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

Essas são as informações disponíveis até o momento.