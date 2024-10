Eleito no último dia 6 de outubro com 72,84% dos votos válidos, o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), garantiu mais um mandato à frente do Palácio 17 de Julho. Ao final desse período, Neto terá acumulado impressionantes 24 anos no comando do maior município do Sul do estado do Rio de Janeiro, distribuídos ao longo de seis mandatos.

Conhecido por sua habilidade política e longa trajetória na cidade, o prefeito, entretanto, retorna com um plano de governo que reaviva promessas antigas, muitas delas já feitas em campanhas passadas.

Entre os principais compromissos assumidos, Neto promete avanços em áreas críticas como saúde, educação e segurança. No setor de saúde, o plano de governo abrange desde a ampliação dos serviços básicos até a implementação de novas estruturas especializadas. Entre as principais propostas, destacam-se a expansão das Equipes de Saúde da Família, o fortalecimento da saúde mental e a criação de espaços para atendimento especializado, como o Hospital do Olho e o Centro de Imagem.

A educação também figura como prioridade, com a promessa de entregar escolas reformadas e modernizadas, além de aumentar o número de vagas em creches e escolas. Neto pretende ainda inaugurar o Centro de Formação Tecnológica para a qualificação dos professores da rede municipal.

No campo da segurança, o plano de governo prevê o aumento do sistema de monitoramento por câmeras de segurança, além da expansão do programa de segurança nos bairros.

Anote e cobre as principais propostas do governo Neto 2025-2028:

SAÚDE

– Atenção Primária: Ampliar as Equipes de Saúde da Família para cobrir 100% da população.

– Atendimento Odontológico: Garantir o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde da Estratégia de Saúde da Família.

– Emergência Pediátrica: Estruturar um serviço específico de emergência pediátrica.

– Novo Centro de Imagem: Reformar e implantar um novo Centro de Imagem.

– Policlínica da Cidadania: Reformar a Policlínica da Cidadania para ampliar os serviços oferecidos.

– Saúde para Pessoas com Deficiência: Inaugurar um novo espaço de saúde na Arena Esportiva, voltado ao atendimento de pessoas com deficiência física, intelectual e visual.

– Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves: Reformar e ampliar o hospital com a criação de mais leitos.

– Hospital do Olho: Inaugurar o Hospital do Olho na Ilha São João, oferecendo serviços especializados em oftalmologia.

– Uso Medicinal do Canabidiol: Garantir a manutenção e ampliação do projeto de uso medicinal de Canabidiol.

Saúde Mental e Prevenção de Drogas:

– Centro de Atenção Psicossocial 24h: Construir e implantar um Caps para atendimento 24 horas, com foco em políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

– Educação e Prevenção: Implementar campanhas e programas educativos periódicos nas escolas para prevenir o uso de drogas.

– Fortalecimento do Conselho: Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas.

– Capacitação: Investir na formação continuada de servidores para atuarem na temática de álcool e drogas.

FINANÇAS

– Gestão de Recursos: Administrar os recursos financeiros e atender todas as demandas do município.

– Incentivo Fiscal: Implementar políticas públicas que favoreçam a manutenção das empresas locais e incentivem a instalação de novas empresas na cidade.

– Modernização dos Serviços: Disponibilizar mais serviços online, reduzindo a necessidade de deslocamento à Prefeitura e otimizando o tempo de atendimento.

– Agilização de Processos: Implantar medidas para acelerar a liberação de alvarás, documentos, certidões e requerimentos.

– Licenciamento Eficiente: Reduzir o tempo para a consulta prévia, tornando o processo de licenciamento de novos negócios mais ágil.

– Capacitação de Servidores: Promover o aperfeiçoamento contínuo dos servidores municipais, disseminando conhecimentos e habilidades essenciais para o desempenho de suas funções.

– Análise das Finanças: Realizar uma análise detalhada das finanças públicas, identificando áreas para redução de custos e aumento de eficiência.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

– Estimular empresas e negócios na área de tecnologia;

– Incentivar a formação de jovens, inclusive em situação de vulnerabilidade, em profissões tecnológicas, como programação;

– Criar a Olimpíada Municipal de Robótica com a participação das escolas da cidade;

– Promover a popularização da ciência através do Museu de Ciência e Tecnologia;

– Incentivar a criação de incubadoras e coworkings no município;

– Estimular a implementação de hortas verticais urbanas;

– Promover a inclusão digital nos principais espaços públicos, como praças e transporte coletivo;

– Modernizar a gestão urbana com uma rede de sensores inteligentes para monitoramento em tempo real;

– Incentivar ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo com parcerias e convênios com universidades, escolas técnicas e o Sistema S;

– Apoiar o Vírgula – Hub de Inovação de Volta Redonda;

– Elaborar leis de incentivo à inovação;

– Estimular o empreendedorismo local, facilitando a emissão de alvarás e desburocratizando o processo de abertura de empresas.

MOBILIDADE URBANA

E TRANSPORTE

– Concluir as obras dos viadutos para melhorar a dinâmica do trânsito;

– Revitalizar calçadas para uma mobilidade ativa, com conforto e segurança;

– Implantar ciclovias conectando os principais bairros;

– Criar o Programa “Bike Share” para compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos;

– Expandir o Programa Viage+, requalificando os terminais Francisco Torres e Ponte Alta e construindo novos;

– Construir e duplicar pontes;

– Duplicar a Avenida dos Metalúrgicos.

ESPORTE E LAZER

– Manter os equipamentos esportivos e de lazer;

– Ampliar os Núcleos de Formação Esportiva e de Lazer, cobrindo mais áreas da cidade;

– Oferecer novas modalidades esportivas nos núcleos;

– Ampliar o Programa “Viva a Melhor Idade” para idosos;

– Promover competições esportivas estudantis;

– Incentivar a participação em competições regionais e estaduais;

– Consolidar Volta Redonda como referência no atendimento à pessoa com deficiência no esporte;

– Apoiar iniciativas populares em projetos esportivos;

– Integrar políticas de esporte e saúde pública;

– Ratificar a vocação esportiva da cidade de acordo com a Lei Geral do Esporte.

TURISMO

– Fortalecer o turismo de saúde, religioso, cultural, gastronômico e de negócios, gerando emprego e renda;

– Apoiar a indústria do entretenimento para o turismo;

– Garantir o funcionamento do Museu de Ciência e Tecnologia, em fase de conclusão;

– Criar roteiros históricos, temáticos, arquitetônicos e gastronômicos;

– Promover Volta Redonda como destino turístico seguro;

– Estimular a permanência do turista com novos atrativos e eventos;

– Fomentar os polos gastronômicos com festivais de cultura, turismo e gastronomia;

– Ampliar o Calendário Anual de Grandes Eventos Municipais;

– Revitalizar o Zoológico Municipal, com praça de alimentação e loja de produtos locais;

– Realizar campanhas de valorização do artesanato local.

JUVENTUDE

– Criar o Fundo Municipal das Juventudes;

– Ampliar o Programa Centro Oportunizar, hoje na Vila Santa Cecília;

– Expandir o projeto Trampo Jovem, gerando emprego para jovens;

– Incluir a Semana Juventude Empreendedora no calendário oficial;

– Implementar programas de conscientização e suporte à saúde mental para jovens;

– Criar o Juv+CriATIVA, com foco em cultura, esporte, inovação e games;

– Ampliar os espaços de participação juvenil, promovendo o Conselho Municipal da Juventude e a realização da Conferência Municipal da Juventude.

CULTURA

– Cumprir as metas do Plano Municipal de Cultura para os próximos quatro anos;

– Construir o Centro de Memória de Volta Redonda, voltado à preservação de documentos históricos, fotografias, vídeos e livros;

– Reformar o Memorial Getúlio Vargas, na Praça Rotary, Vila Santa Cecília;

– Realizar o Festival de Música de Volta Redonda (Femuvre);

– Promover o “VR do Rock”;

– Manter grandes festas populares na Praça Brasil;

– Continuar o Programa Palco Sobre Rodas;

– Retomar o projeto “Cultura para Todos” em parceria com Sesc RJ e Funarj.

EDUCAÇÃO

– Ampliar vagas na Educação Infantil e Ensino Fundamental, criando novas unidades de ensino;

– Melhorar a infraestrutura das escolas municipais com reformas;

– Criar o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, com equipe multidisciplinar;

– Construir o Centro de Formação Tecnológica para qualificação dos professores;

– Integrar a Educação de Jovens e Adultos à qualificação profissional;

– Monitorar os índices da educação para melhorar a qualidade do ensino;

– Valorizar os profissionais da educação, melhorando a qualidade de vida e o desenvolvimento social.

MEIO AMBIENTE

– Implantar um programa de plantio de árvores em áreas carentes;

– Revitalizar a represa do Ingá;

– Revisar os planos de resíduos sólidos e saneamento básico;

– Solucionar a questão do aterro sanitário;

– Revisar a Lei Municipal de Meio Ambiente;

– Realizar campanhas de conscientização ambiental;

– Criar um programa de proteção de nascentes, garantindo qualidade da água;

– Recuperar margens de rios degradados;

– Aumentar o descarte regular de lixo eletroeletrônico;

– Melhorar o ICMS ecológico do município;

– Reformular a aplicação dos repasses do ICMS ecológico.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

– Implementar o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa;

– Criar uma casa de passagem para pessoas em situação de rua e migrantes;

– Implementar uma segunda residência inclusiva para adultos com deficiência;

– Revitalizar o Abrigo Municipal Seu Nadim;

– Ampliar os serviços para a população em situação de rua no Centro Pop;

– Garantir o Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para crianças, pessoas com deficiência e idosos;

– Ampliar o Programa de Inclusão Produtiva com mais pontos de venda para grupos de produção;

– Criar o Projeto Social Espaço da Beleza, oferecendo serviços e capacitação;

– Modernizar e ampliar o Banco de Alimentos;

– Promover a recuperação de equipamentos de informática em oficinas para jovens em vulnerabilidade social;

– Ampliar o projeto de atendimento jurídico.