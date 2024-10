A Polícia Civil do Rio deflagrou na manhã desta segunda-feira (dia 14) a primeira fase da operação “Verum”, conduzida pela Delegacia do Consumidor (DECON). O objetivo da ação é identificar os responsáveis pela emissão de laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes.

Agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) cumprem 11 mandados de busca e 4 de prisão, na cidade do Rio e em Nova Iguaçu. Ao todo, 40 agentes participam da ação que já prendeu Walter Vieira, sócio do Laboratório PCS Saleme.

“O crime é inaceitável e atenta contra a vida e a dignidade humana. Não descansaremos até que todos os envolvidos nesse esquema criminoso sejam identificados e punidos de acordo com a lei. A vida de inocentes foi colocada em risco, e o Estado não permitirá que esse tipo de crime fique impune”, declarou o governador Cláudio Castro.

O laboratório de análises clínicas PCS LAB Dr. Saleme, com sede em Nova Iguaçu, é um dos alvos das investigações. A suspeita é de que o grupo tenha falsificado laudos em outros casos.

“Determinei imediatamente a instauração do inquérito, atendendo a determinação do governador para que os fatos fossem investigados com maior rigor e rapidez. Conseguimos elementos para representar pelas cautelares junto à Justiça em tempo recorde, para que os culpados sejam punidos com a maior celeridade”, disse o secretário de Estado da Polícia Civil, Felipe Curi.

Foto: Divulgação