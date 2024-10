A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (dia 14), com participação da Receita Federal e do Ministério Público Estadual (MPRJ), a Operação Postos de Midas com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de capitais e outros.



Na ação de hoje, mais de 60 policiais federais, servidores da Receita Federal e membros do Ministério Público, cumprem 14 mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais, comerciais e em quatro prédios públicos, localizados no município de Campos dos Goytacazes, na Região dos Lagos, na Região Metropolitana e na Capital do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



O inquérito policial – presidido pela Delegacia Regional de Polícia Judiciária e pela Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes -, foi iniciado a partir do compartilhamento de provas oriundo da prisão em flagrante de um dos membros da organização criminosa investigada, considerado braço direito da pessoa apontada como Chefe da ORCRIM, o qual fora autuado em flagrante no dia 30/09/2022, pela prática de corrupção eleitoral.



As investigações – que contam com a participação da Receita Federal e do Ministério Público – revelaram um esquema criminoso de contratações diretas, por meio de dispensa fraudulenta de licitação, de empresas ligadas ao parlamentar estadual investigado ou “emprestadas” a ele, resultando em sobrepreço e no desvio de recursos públicos, posteriormente branqueados por meio de uma extensa rede de Postos de Combustíveis. Apura-se também a prática do direcionamento de licitações para o mesmo grupo econômico.

O nome da Operação, “Postos de Midas” é uma analogia ao Rei Midas da Frigia que, segundo a mitologia adquiriu o poder de transformar em ouro tudo que tocava. O nome faz referência ao crescimento exponencial do patrimônio do investigado que, quando concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Campos dos Goytacazes, declarou um patrimônio de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais) composto por dois veículos, participação no valor de sessenta mil reais em um posto de gasolina e um jet esqui. Já em 2022, quando concorreu ao cargo de Deputado Estadual, declarou um patrimônio de R$ 1.972.000,00 (um milhão novecentos e setenta e dois mil reais). E, atualmente, conta com uma vasta rede de Postos de Combustíveis, composta de 18 postos, além de 12 empresas identificadas na investigação.