Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um engavetamento ocorrido na tarde desta terça-feira (dia 15) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 249 da pista sentido São Paulo e envolveu um carro e duas carretas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam no automóvel.

De acordo com a concessionária CCR Rio SP, o acidente provocou um congestionamento significativo na rodovia, com a lentidão se estendendo do km 247 ao km 249. Há viaturas em atendimento no local e, até o momento, não há previsão de liberação da pista.

Foto: Divulgação/PRF