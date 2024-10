A Polícia Militar prendeu, em Barra do Piraí, um homem de 21 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu por volta das 23h20, após informações privilegiadas que indicavam a presença do foragido na área do morro da Caixa D’água.

A guarnição dos setores Bravo e Charlie se mobilizou para realizar um cerco na região, logrando êxito em localizar o alvo. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas uma consulta no sistema policial confirmou o mandado de prisão ativo contra ele. O mandado se refere a um processo relacionado à Associação Para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, conforme o artigo 35 da Lei 11.343/06, e foi distribuído em outubro de 2021.

Após a confirmação da prisão, o rapaz foi conduzido à 88ª DP, onde foi apresentado à autoridade competente e permanece à disposição da Justiça.