A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), por meio do Setor de Inteligência, apreendeu nessa segunda-feira (dia 14) um carro clonado e prendeu o condutor, de 24 anos, no bairro Voldac. A prisão ocorreu após a utilização do sistema de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e de softwares de segurança que permitiram a identificação do veículo adulterado.

A investigação teve início após a Guarda Municipal de Niterói, na região Metropolitana do estado, acionar a GMVR, levantando a suspeita de clonagem de um carro que circulava por Volta Redonda. As duas cidades utilizam o mesmo sistema de monitoramento, com uso de câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition).

Foram trocadas informações, inclusive com imagens dos dois veículos circulando no mesmo dia, em um curto espaço de tempo, nas duas cidades. Um carro passou às 19h34 pela Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, enquanto o outro foi flagrado em Niterói, 33 minutos depois, às 20h07 na Avenida Marquês do Paraná.

A GMVR identificou que o proprietário legal do carro era um guarda municipal do Rio de Janeiro. A Inteligência da corporação da capital também auxiliou nas investigações e, por meio de um estudo sobre o veículo que circulava em Volta Redonda, foi possível notar um padrão de comportamento do condutor, o que facilitou a abordagem na Rua Algenivea Lobo de Freitas, no bairro Voldac.

O veículo e o motorista foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o carro ficou apreendido por clonagem e o condutor preso em flagrante por receptação e adulteração de sinais característicos de veículo.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que a descoberta do carro clonado só foi possível através do trabalho de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda, o sistema de monitoramento e a integração com as forças de segurança das outras cidades.

“Com a utilização do sistema de monitoramento, o nosso cerco eletrônico, e a utilização dos softwares de segurança que permitem vincular dados, foi possível identificar esse carro clonado. Parabenizar também os profissionais da Guarda Municipal e do Ciosp pelo trabalho. Através do investimento em tecnologia e em softwares de ponta feito pelo Poder Público, estamos conseguindo não só identificar as práticas delituosas que ocorrem dentro da cidade, como também comparar com outras cidades que possuem também esse mesmo sistema, como é o caso de Niterói. Essa não é a primeira vez que flagramos um veículo com característica de clone em Volta Redonda e temos atuado em conjunto com as demais forças de segurança do município para dar um fim a esse crime”, disse.

Coronel Henrique alertou ainda para os perigos da compra de carro sem verificar a regularidade junto aos órgãos de trânsito.

“Em caso de clones, o comprador acaba perdendo o veículo, fica com o prejuízo e ainda corre o risco de responsabilização penal. Por isso, busque informações antes de fechar qualquer negócio”, concluiu o secretário.

