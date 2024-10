A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 15), a Operação Terra Devoluta com o objetivo de apurar crimes ambientais e práticas de extorsão por parte de uma organização criminosa especializada em vender ilegalmente áreas que pertencem à União.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, em três endereços, um em Bangu, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro e outros dois no município de Paraty, localizado no Sul do estado. Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A investigação, iniciada após uma denúncia, aponta que o grupo criminoso realiza o intermédio de vendas ilícitas de áreas com restrições ambientais. Após a conclusão da venda, os compradores são coagidos a pagar propinas a órgãos públicos de fiscalização para, então, prosseguir com a construção.

A operação de hoje também pretende apurar a participação de servidores civis e militares que seriam aliciados por despachantes para realizarem a fiscalização pós-venda e forçarem o pagamento das propinas.

O nome da operação “Terra Devoluta” é uma referência às terras públicas sem destinação pelo Poder Público e que em nenhum momento se tornaram patrimônio particular, ainda que estejam irregularmente sob sua posse.

Foto: Divulgação/PF