Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na última segunda-feira (dia 14), um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi capturado no bairro Vila Maria, em Barra Mansa, Região do Médio Paraíba, após informações de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, no dia 6 de outubro, o autor e um um comparsa tentaram matar uma mulher. A vítima não morreu e acabou presa no mesmo dia por portar uma pistola. Ainda segundo as equipes, ela e os autores pertencem a facções criminosas rivais.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão temporária. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.