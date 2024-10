A CCR RioSP informa que em virtude das chuvas intensas das últimas 48h na região, manterá a interdição da rodovia Rio-Santos, a BR-101, entre os km 455 e 428 em Muriqui, na cidade litorânea de Mangaratiba no Rio de Janeiro. Até o momento, choveu mais de 120mm nessa região da rodovia.

Na manhã deste domingo, 20/10, a equipe de engenharia da CCR RIOSP realizou uma nova vistoria no trecho interditado. Dentro do segmento interditado foram registradas duas quedas de rochas, uma no km 444 e outra no km 452. Além de uma queda de árvore no km 449. O que mostra a importância do plano de contingência implantado pela concessionária na rodovia Rio-Santos.

A interdição seguirá até às 12h quando ocorrerá uma nova avaliação do trecho e do volume de chuva previsto para as próximas horas.

A medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil com o objetivo de preservar a vida dos motoristas, evitando ocorrências na rodovia.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades no entorno.

Para orientação estão sendo veiculadas informações nos painéis de mensagens variáveis da rodovia. A região da interdição está toda sinalizada e com a presença das equipes operacionais orientando os motoristas.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária:

WhatsApp: (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP

Site: www.ccrriosp.com.br