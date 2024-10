A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste sábado (dia 19) um caminhoneiro por dirigir embriagado na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A equipe da 7ª Delegacia da PRF, retornando do Hospital de Emergência de Resende para a Unidade Operacional de Floriano, flagrou o motorista de uma carreta-caçamba conduzindo de forma irregular na pista.

O fato ocorreu por volta das 18h, quando os policiais observaram o veículo fazendo zigue-zague no trecho conhecido como “Retão”. A equipe tentou sinalizar para que o condutor parasse, utilizando sirenes e luzes intermitentes, mas o caminhoneiro não obedeceu às ordens. Ao emparelhar com a cabine do veículo, os policiais perceberam que o motorista aparentava estar em um estado de “hipnose da estrada”, um fenômeno em que o condutor dirige automaticamente, sem prestar atenção ao que acontece ao seu redor.

A viatura foi então posicionada à frente da carreta, com o uso de lanternas para forçar o motorista a parar no acostamento. A abordagem foi realizada no km 297 da Dutra, ainda em Porto Real, antes da saída para Floriano.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o caminhoneiro apresentava sinais claros de embriaguez, como fala embargada, desequilíbrio e odor de álcool. Questionado, ele inicialmente alegou ter consumido apenas uma lata de cerveja, mas depois confessou ter ingerido ao menos três garrafas.

O teste do bafômetro confirmou a embriaguez, apontando 0,98 mg/L de álcool por litro de ar expelido, valor muito acima do limite permitido por lei. Com isso, foi caracterizado o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de dirigir.

O motorista foi conduzido à 100ª DP (Porto Real), onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF