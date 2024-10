Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada na manhã desta segunda-feira (dia 21) em uma escola municipal de Valença. O caso envolveu uma aluna de 13 anos que feriu uma professora de 65 anos com uma faca, durante um momento de interação na sala de aula.

Conforme relatos, a aluna levantou-se de seu lugar e se dirigiu à professora, perguntando se estava bem. Em seguida, tentou abraçá-la, mas acabou aplicando um golpe conhecido como “mata-leão”. O monitor da sala, testemunha do ocorrido, interveio e conseguiu retirar a faca das mãos da adolescente, embora não tenha visto o momento exato em que a professora foi ferida.

A vítima apresentou um ferimento superficial no dedo indicador da mão direita e ficou visivelmente nervosa. Após o ataque, ela foi atendida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Escola, onde foi submetida a observação devido à sua pressão arterial.

A aluna foi colocada em uma sala separada onde, segundo relatos, apresentou mudanças de humor, alternando entre risos e choros. A Conselheira Tutelar informou que a estudante é paciente psiquiátrica e está em tratamento.

A Polícia foi acionada e a ocorrência foi apresentada na 91ª DP. A faca utilizada no ataque foi apreendida e entregue pela diretora da escola, que também solicitou a intervenção policial. A aluna foi conduzida à UPA, acompanhada por uma equipe de enfermagem, e ficou sob os cuidados médicos enquanto as autoridades policiais apuravam os fatos.

De acordo com a apreciação da autoridade policial, a aluna foi enquadrada no fato análogo ao artigo 129 do Código Penal, referente à lesão corporal.