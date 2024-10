Um trabalho de inteligência e vigilância das agências da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na captura de um homem foragido da Justiça na tarde desta segunda-feira (dia 21), na Praia do Sono, em Paraty. O acusado, de 39 anos, estava foragido desde 2009, quando fugiu do sistema prisional mineiro. Contra ele, existem dois mandados de prisão em aberto. A localização do suspeito foi possível graças à troca de informações entre as agências de inteligência da PMMG e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM).

A operação foi desencadeada após um intenso trabalho de vigilância na região. No entanto, não foram apreendidos materiais durante a abordagem. A guarnição está em deslocamento para a sede da 167ª DP para dar prosseguimento às formalidades legais.