Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas nesta quarta-feira (dia 23), no bairro Água Limpa, com duas mulheres, que foram detidas.

A ação aconteceu após os policiais receberem informações de que criminosos de Minas estariam no bairro Água Limpa supostamente para reforçar o tráfico de drogas na área do Terceiro Comando Puro.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia.