Uma forte tempestade atingiu a região Sul Fluminense na tarde desta quinta-feira (dia 24), causando diversos transtornos. Em Volta Redonda, quedas de árvores foram registradas em vários bairros, como Jardim Tiradentes, Jardim Amália e Vila Santa Cecília. Neste último, uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que a queda de energia provocada pelas chuvas causou a paralisação dos sistemas de abastecimento de água na ETA-Belmonte, afetando o fornecimento para todos os bairros da cidade.

Em Barra Mansa, uma árvore caiu sobre um guincho que transportava motos apreendidas. Na cidade de Piraí, uma árvore caiu no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, interrompendo o tráfego e danificando a fiação elétrica, o que prejudicou o abastecimento de energia no bairro Caiçara.

Em Angra dos Reis, rajadas de vento quase causaram uma tragédia no Cais do Abraão, na Ilha Grande. Um grupo de pessoas escapou por pouco de ser atingido por telhas que foram arrancadas pelo vento.

Em Resende, várias ruas ficaram alagadas. Na Rua Augusto José de Lima, no bairro Jardim Jalisco, um jovem de 18 anos sofreu um choque elétrico ao atravessar uma área inundada. O incidente foi causado por um cabo de energia que havia se rompido e estava em contato com a água. A Defesa Civil está monitorando a situação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na quarta-feira (dia 23), um alerta de perigo de tempestades, válido até as 10h de sexta-feira (dia 25). O aviso abrange diversas cidades da região, como Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Itatiaia, Angra dos Reis, Paraty, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Valença, Mendes, Porto Real e Quatis. De acordo com o Inmet, as chuvas podem ter intensidade entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais