A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou a oferta da vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular tipo adulto), para prevenção da coqueluche. A aplicação faz parte do esquema vacinal da gestante, conforme recomendação do Programa Nacional de Imunização (PNI), mas o público foi ampliado para as mães com filhos de até um ano de idade.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, a medida atende à orientação da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

“Recebemos o alerta sobre a ocorrência de mortes por coqueluche em menores de um ano no nosso estado, em decorrência da não vacinação das gestantes com a vacina dTpa, que deve ser ministrada a partir da 20ª semana de gravidez”, disse Milene.

Neste ano de 2024, foi observado no estado do Rio uma mudança no padrão epidemiológico da coqueluche, sendo por aumento das notificações a partir de junho, e atualmente com 216 casos confirmados. Destes casos, 34 (15,7%) são menores de um ano, ocorrendo três mortes nesse grupo de faixa etária – bebês que tinham de um a quatro meses de vida, filhos de mães que não receberam a dTpa durante a gestação.

Esse alerta reforça a importância da vacinação de gestantes para evitar a coqueluche em gestantes e bebês menores de um ano. A coqueluche é uma infecção respiratória altamente contagiosa, causada pela bactéria Bordetella pertussis, que compromete especificamente o aparelho respiratório e se caracteriza pela tosse seca intensa.

“Bebês que mamam no peito da mãe podem ter elevadas as complicações, chegando até a morte, principalmente os bebês de até seis meses de vida, que ainda não completaram o esquema vacinal primário contra a doença”, reforçou a diretora da Vigilância em Saúde de Volta Redonda.

“A meta é vacinar todas as gestantes a partir da 20ª semana com a vacina do tipo adulto – dTpa. Nas mulheres que não foram vacinadas durante a gestação, é necessário aplicar uma dose de dTpa no puerpério – até 45 dias pós-parto – o mais precocemente possível. E agora ampliamos a oferta para as mulheres com filhos de até um ano de idade”, reafirmou Milene.