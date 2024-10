Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e agentes do Ministério Público participam, nesta quinta-feira (dia 31), da “Operação Lobo Mau”, contra exploração sexual de menores na internet. A ação é resultado de uma investigação da Polícia Civil do estado de São Paulo e pelo Ministério Público paulista, e contou com a colaboração da DCAV, que identificou os envolvidos nos crimes do Rio de Janeiro a partir dos números de IP apurados.

A operação ocorre em 21 estados da federação. No Rio de Janeiro, a equipe da DCAV cumpre oito mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do estado, enquanto o MP cumpre outros dois.

Todo o material apreendido será periciado e analisado, a fim de auxiliar nas investigações.