A falta de planejamento traz consequências significativas, especialmente para os cofres públicos, onde os custos tendem a aumentar. Em Volta Redonda, os leitores da Folha do Aço têm acompanhado as dificuldades do governo do prefeito Neto (PP) em cumprir os prazos contratuais para a entrega de obras. A revitalização da Praça da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), situada no bairro Sessenta, é um exemplo dessa realidade.

Desde o segundo semestre de 2022, a Praça da ETPC e seu entorno foram transformados em um verdadeiro estacionamento de máquinas, caminhões e veículos de passeio devido às obras na Rua 33. A entrega da revitalização, que deveria ter sido concluída em janeiro deste ano, ainda não ocorreu.

Além do atraso, o custo da obra já ultrapassa R$ 2,6 milhões e deve continuar a crescer. A Prefeitura agendou uma licitação para o dia 18 de novembro, às 9h, visando contratar uma empresa de engenharia para a pavimentação asfáltica ao redor da Praça da ETPC e de um trecho da Rua 60, com um investimento previsto de até R$ 801 mil. O prazo para conclusão desse serviço é de um mês.

É importante lembrar que a área de esporte e lazer, uma das mais apreciadas da cidade, passou por uma extensa reforma durante o quarto mandato do prefeito Neto. Naquela época, a revitalização, iniciada em 2014, só foi finalizada em dezembro de 2016, após vários atrasos. Para antecipar a inauguração antes do término do mandato, partes do projeto básico foram deixadas de lado, resultando em um investimento superior a R$ 2,3 milhões, obtidos por meio de um convênio com a Caixa Econômica Federal.

Sete anos depois, a Praça da ETPC voltou a receber investimentos públicos em 2023. O projeto atual prevê nova pavimentação, construção de uma pista de caminhada, reforma das calçadas, remodelação dos jardins e áreas de lazer, além da troca da iluminação. Também estão incluídas a construção de uma quadra de basquete, duas de futevôlei e a revitalização do campo de futebol society e da quadra de tênis.

Falta de zelo

A reforma da Praça da ETPC, no bairro Sessenta, reflete a falta de cuidado com o espaço público e os recursos dos contribuintes. Desde o início das obras na Rua 33, situada a poucos metros da praça, essa tradicional área de esporte e lazer se transformou em um canteiro de obras, abrigando caminhões e materiais para a revitalização da via.

É importante lembrar que, em 1º de setembro de 2023, a Folha do Aço já havia alertado que, com a proximidade do período chuvoso e outros fatores, a obra provavelmente se prolongaria. Não é preciso ser especialista para prever os atrasos nas obras do governo do prefeito Neto.