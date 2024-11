De soldado paraquedista do Exército Brasileiro à autoridade policial nos Estados Unidos. Aos 56 anos, Samuel Batista, natural de Volta Redonda, alcançou o posto de mais novo xerife no Condado de Flagler, na Flórida. Vivendo nos Estados Unidos há quase 30 anos, Samuel agora lidera a segurança pública da cidade de Palm Coast, concretizando um feito que ele jamais imaginou alcançar. “É a realização de um sonho incrível. Quase no final de carreira, aos 56 anos de idade, Deus me deu essa benção de poder ser xerife. Ele sabe o que faz!”, declarou.

Samuel Batista, que mora atualmente em Daytona Beach com a filha Isabella, recebeu o distintivo de xerife em uma cerimônia que contou com a presença de sua família. Sua trajetória, marcada por perseverança e determinação, tornou-se uma fonte de inspiração tanto para imigrantes quanto para americanos. “Nada mais sou que um servidor do povo”.

Aos oito anos de idade, Samuel já sonhava em ser paraquedista. Com 15 anos, começou o curso no clube de paraquedismo Águias do Rio, no Rio de Janeiro, e aos 16 tornou-se paraquedista civil. Sua carreira no Exército Brasileiro teve início aos 18 anos, quando ingressou na Brigada de Infantaria Paraquedista (20º BLog Pqdt), onde atuou por quase nove anos, incluindo o serviço no 22º Batalhão de Infantaria Motorizada em Barra Mansa. Com o desejo de seguir carreira militar internacionalmente, tentou ingressar na Legião Estrangeira, na França, mas não obteve o visto.

Em 1998, conseguiu migrar para os Estados Unidos, onde tentou entrar para o Exército Americano, porém, sem o Green Card, isso não foi possível. Durante esse período, Samuel se dedicou a outras funções, como bombeiro voluntário e resgatista, atividades que ele descreve como “um prazer”.

Agora, como xerife de Flagler, Samuel se junta a um departamento diversificado, com colegas jamaicanos, porto-riquenhos e portugueses. A propósito, ele menciona que, após divulgar sua conquista em um vídeo, recebeu contatos de vários brasileiros interessados em ingressar no departamento policial, sendo que três deles já estão em fase de testes.

Além dos rigorosos testes físicos e entrevistas, Samuel destaca que a contratação foi facilitada por sua habilidade em falar três idiomas, o que é especialmente valorizado pela Polícia americana. “Os testes físicos são pesados, mas não tão difíceis assim”, comenta ele, ressaltando que a integridade moral também foi crucial para sua seleção, uma vez que seus antecedentes criminais e até a opinião de vizinhos foram verificados.

Apesar de seu compromisso com a segurança pública nos Estados Unidos, Samuel mantém fortes vínculos com Volta Redonda, onde nasceu e cresceu. Ele relembra com orgulho suas origens no bairro Aterrado e a educação que recebeu nos Colégios Guanabara, Batista e Volta Redonda. Na “Cidade do Aço”, ele ainda possui familiares, como o filho Dawis, a nora Keren e três netos, Davi, Sara e Manuela. Tem também seus irmãos Valmir e Jane, as sobrinhas Viviane e Cristiane, além de tios, primos e amigos queridos. “Amo Volta Redonda, é a cidade do meu coração e sempre vou carregar o orgulho de ser um cidadão volta-redondense”, diz Samuel, acrescentando que visita a cidade anualmente. Quando chega à região, gosta de caminhar pelo Aterrado, Beira Rio e Vila Santa Cecília.

Samuel ainda conta que, embora o pai e os irmãos tenham seguido carreiras na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), seu desejo sempre foi o de “sair pelo mundo” e construir um futuro diferente. Antes de deixar o Brasil, chegou a trabalhar como vigilante em uma empresa e segurança no Sider Shopping. Essa disposição para o novo, aliada a um espírito aventureiro, o conduziu a uma trajetória que poucos imaginariam possível. Hoje, ostentando no peito uma estrela brilhante e digna de filmes policiais, Samuel Batista leva o orgulho de Volta Redonda para as ruas da Flórida, reafirmando que, para quem sonha grande, o mundo é o limite.