Na manhã desta segunda-feira (dia 4), um acidente interrompeu o tráfego no km 283 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Por volta das 11h50, um veículo Ford/Ka, pertencente à CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, perdeu o controle ao fazer uma curva em trecho com pista molhada, colidindo primeiro na mureta central de concreto e, em seguida, na defensa metálica lateral.

A colisão fez com que o carro ficasse imobilizado entre as duas faixas de rolamento, o que forçou a equipe de trânsito a desviar o fluxo para o acostamento até a remoção do veículo. O motorista, de 28 anos, relatou dores no peito após o impacto e recebeu atendimento médico de emergência, sendo levado à Santa Casa de Barra Mansa para avaliação.

Foto: Divulgação/PRF