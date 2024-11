O Volta Redonda garantiu, nesta segunda-feira (dia 4), a renovação do contrato do atacante MV, vice-artilheiro do time na temporada. O jogador assinou um novo vínculo com o clube até dezembro de 2027.

Com oito gols e quatro assistências em 2024, totalizando 12 participações diretas em gols, MV alcançou a marca de 78 partidas vestindo a camisa do Esquadrão de Aço ao longo de três temporadas.

O vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta Jr., comemorou a renovação com MV e destacou a confiança do jogador no projeto do clube:

“Agradeço ao MV e seus empresários, da Pantera Sports, que entenderam o projeto do clube. Não faremos loucuras para cumprir com o combinado, e isso foi um fator decisivo. O atleta tinha propostas melhores, mas a confiança e a segurança transmitidas em um contrato de três anos, com cláusulas que protegem o clube, sem inviabilizar uma eventual transferência, foram fundamentais. Nos próximos dias, devemos ter mais novidades e vamos trabalhar para manter um elenco competitivo”, afirmou.

MV chegou ao Volta Redonda em 2021, marcando quatro gols e dando duas assistências em 26 partidas. Na temporada seguinte, fez 17 jogos, com dois gols e uma assistência. Após dois empréstimos, ele retornou ao Esquadrão de Aço no início de 2024, onde, com boas atuações, firmou-se como titular, somando 35 partidas, oito gols, quatro assistências, e conquistando o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi também eleito um dos melhores atacantes do torneio.

Além da renovação com MV, o Volta Redonda já anunciou a permanência do técnico Rogério Corrêa e do volante Bruno Barra para a próxima temporada.

Foto: Divulgação/VRFC