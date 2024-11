O deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve em Brasília na quarta-feira (30) para reuniões na Câmara dos Deputados e no Ministério do Turismo. Acompanhado de outras lideranças do Progressistas, como os prefeitos eleitos Dudu Reina (Nova Iguaçu), Hingo Hammes (Petrópolis) e Wladimir Garotinho (Campos dos Goytacazes), Tutuca se reuniu com o presidente do PP-RJ e líder do partido na Câmara, Dr. Luizinho, além do deputado federal Bebeto.

Mais tarde, Tutuca encontrou-se com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para discutir pautas específicas do setor. “Foi um dia muito produtivo aqui em Brasília, onde conversamos sobre a destinação de recursos de emendas parlamentares para o Rio de Janeiro, especialmente para o turismo. A reunião com o ministro Celso Sabino também foi fundamental. Apresentamos a ele algumas demandas do interior do estado, que serão atendidas em breve pelo Governo Federal”, afirmou Tutuca.