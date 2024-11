Um grave acidente envolvendo ao menos cinco automóveis, dois caminhões e uma moto ocorreu na manhã desta terça-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão aconteceu na altura do bairro Bocaininha, na pista sentido São Paulo. Um dos caminhões estava carregado com cerveja, enquanto o outro transportava frutas. A colisão, de grande proporção, gerou um intenso congestionamento na via, afetando o tráfego em ambas as pistas.

Testemunhas relatam que houve saques das cargas de cerveja e frutas. A situação gerou um clima de desordem no local, com várias pessoas se aproximando para pegar os produtos espalhados na pista.

Equipes de resgate e da concessionária CCR RioSP estão no local para atender aos envolvidos e liberar gradualmente as faixas de rolamento. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, cinco pessoas ficaram feridas.

Motoristas que trafegam pela região devem buscar rotas alternativas e redobrar a atenção, pois a expectativa é de que o trânsito permaneça lento por várias horas até que a remoção dos veículos e das cargas seja concluída.

Foto: Reprodução/Redes Sociais