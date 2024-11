Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) prendeu, durante patrulhamento realizado na noite de segunda-feira (dia 4) no centro de Barra Mansa, um homem com mandado de prisão em aberto. A detenção ocorreu após a equipe, que havia acabado de deixar a delegacia, notar um indivíduo em atitude suspeita na Rua Juiz Antônio Ciani.

O suspeito, de 39 anos, foi abordado e teve seu histórico consultado, revelando um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (Artigo 157 do Código Penal). Durante a abordagem, a equipe optou pelo uso de algemas para garantir a segurança e evitar qualquer tentativa de fuga. O homem foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu detido para cumprimento do mandado.

Foto: Divulgação/PM