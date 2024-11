Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 foram detidos em uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar na noite dessa segunda-feira (dia 4), em Barra Mansa. Os dois são suspeitos de envolvimento em um ataque promovido por uma organização criminosa no bairro Getúlio Vargas, na madrugada de 30 de outubro. A dupla foi abordada na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, no bairro Jardim Boa Vista.

Segundo informações divulgadas pela polícia, os suspeitos filmaram a ação e divulgaram nas redes sociais, exibindo armas de fogo e disparando na área, o que causou grande instabilidade e medo entre os moradores. Durante a abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado com os adolescentes, mas seus celulares foram apreendidos para análise.

Após serem conduzidos para a 90ª DP (Barra Mansa), ambos foram ouvidos e liberados, enquanto um inquérito policial foi instaurado para aprofundar as investigações e esclarecer o papel dos jovens na ação criminosa. As autoridades seguem investigando o caso.