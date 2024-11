A ação solidária ‘Sorriso Saudável, Futuro Brilhante’ realizada nesta semana pela Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda e voluntários do “Grupo Unidos pelo Bem” atendeu crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do Projeto Curumim, nos bairros Volta Grande, 249 e São Sebastião. A iniciativa promoveu orientações sobre saúde bucal, com atividades de conscientização, recreação, alimentação, palestras, escovação e aplicação de flúor, visando o bem-estar das crianças e adolescentes.

A ação foi realizada nos dias 4, 5 e 6, e contou com a parceria da Colgate, que forneceu kits de saúde bucal. O ‘Sorriso Saudável, Futuro Brilhante’ é coordenado pelo cirurgião-dentista Dr. Artur Pacheco, em conjunto com a advogada Drª. Adriele Gama, e conta com a participação de voluntários e acadêmicos do curso de Odontologia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

“Promover a saúde bucal desde cedo ajuda a formar hábitos saudáveis, que podem durar a vida inteira, reduzindo a incidência de doenças bucais no futuro e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes”, destacou a advogada Drª. Adriele Gama.

A presidente da Casa da Criança e do Adolescente, Guaraciara Lopes, também ressaltou a importância da iniciativa.

“Por meio de ações integradas, asseguramos o atendimento básico a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Isso é fazer a diferença da vida dessas pessoas”, enfatizou Guaraciara.

Projeto Curumim

O Projeto Curumim trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo seu desenvolvimento pessoal e social por meio de atividades nas áreas de educação, saúde, esporte, lazer e recreação. Além disso, assegura o atendimento de suas necessidades básicas por meio de ações integradas.

Foto: Divulgação