Um ato unificado está marcado para este sábado (dia 9), em homenagem aos 36 anos da morte dos metalúrgicos William, Walmir e Barroso, assassinados a tiros por forças militares durante a greve de 1988. A concentração será às 11h na Praça Juarez Antunes, espaço que abriga o Monumento 9 de Novembro, na Vila Santa Cecília. O movimento está sendo organizado por centrais sindicais, partidos políticos, a OAB e coletivos sociais de Volta Redonda.

Em novembro de 1988, cerca de 10 mil trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) cruzaram os braços em uma paralisação que durou 17 dias. A greve tinha uma pauta extensa de reivindicações, incluindo reajuste salarial, redução da jornada para turnos de 6 horas e a recontratação de militantes demitidos. Durante o movimento, os trabalhadores ocuparam a usina, exercendo grande resistência.

No entanto, em um legado das práticas do regime militar encerrado em 1985, tropas do Exército foram mobilizadas para Volta Redonda, com o objetivo de reprimir o movimento. Em 9 de novembro, o confronto resultou na morte dos metalúrgicos Carlos Augusto Barroso, de 19 anos, Valmir Freitas Monteiro, de 27, e William Fernandes Leite, de 22, além de deixar outros 40 trabalhadores feridos.

Apesar da violência empregada, os metalúrgicos mantiveram a resistência e só encerraram a greve no dia 24, após a saída das tropas da usina e a conquista de suas reivindicações. Esse evento ficou marcado na história do movimento operário brasileiro como um símbolo de luta e resiliência.