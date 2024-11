O deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, foi um dos homenageados na noite da última quarta-feira (dia 6), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, numa solenidade pelo Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional.

Autor da Lei 8958/2020, que garante a permanência 24 horas de fisioterapeutas nos leitos de CTI, Tutuca recebeu a Medalha Homens de Honra, concedida pela Academia de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci).

“Tenho muito orgulho de ser o autor dessa da Lei 8958/2020, uma lei muito importante e que ajudou a salvar muitas vidas no momento difícil que passamos durante a pandemia de COVID-19. É sem dúvida uma das leis mais importantes dos meus quatro mandatos como deputado”, disse Tutuca.

Foto: Divulgação