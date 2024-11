Em uma operação coordenada pelo delegado titular de Porto Real, Michel Floroschk, a Polícia Civil prendeu na tarde de sexta-feira (dia 8) um homem de 29 anos, suspeito de distribuir drogas nas cidades de Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia. A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento ativo realizado por agentes da 100ª DP (Porto Real), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A abordagem aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao posto da PRF na entrada de Floriano, onde o alvo foi interceptado enquanto dirigia um Honda City, placa HLT-4E19. Durante a revista, os policiais encontraram no banco do passageiro três sacolas envoltas em fita adesiva, contendo aproximadamente 2,5 kg de pasta base de cocaína.

As investigações sobre o suspeito começaram há cerca de um mês, após ele ter tentado fugir de uma abordagem da Polícia Militar. Na época, ele alegou que fugiu por estar fumando um cigarro de maconha, o qual teria descartado durante a tentativa de fuga. Esse incidente motivou a apreensão do veículo e de seu celular para perícia, o que deu início a uma investigação mais detalhada, culminando na sua prisão com uma carga significativa de entorpecentes.

