A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo roubado que estava sendo transportado em um caminhão guincho na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 212, em Seropédica, na tarde de sexta-feira ( dia 8). Por volta das 14h20, agentes do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF notaram um caminhão VW guincho transportando um SUV híbrido importado, modelo GWM Haval H6 Premium PHEV, com placas de Araraquara/SP. O guincho foi abordado pelos policiais, que suspeitaram da situação.

Durante a ação, os policiais também identificaram um Chevrolet Onix que seguia logo atrás do guincho, com dois ocupantes de 31 anos. O motorista do Onix se apresentou como o comprador do SUV transportado, alegando que havia pago R$ 70 mil pelo veículo e que arcaria com o restante das prestações. Ele informou que estava acompanhando o transporte até São Paulo.

Após inspeção detalhada, a PRF constatou que o SUV Haval era um “clone” de outro veículo do mesmo modelo, cor e ano, registrado no Rio de Janeiro, e que havia sido roubado no último dia 6, dois dias antes da abordagem. O motorista do guincho, de 25 anos, disse ter sido instruído por seu empregador a buscar o veículo no Rio e transportá-lo para São Paulo. O passageiro do Onix declarou ser funcionário do comprador e que estava apenas acompanhando-o.

Diante das evidências, o comprador foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Todos os envolvidos foram conduzidos para a 48ª DP de Seropédica, onde prestaram depoimentos. O motorista do guincho e o acompanhante do comprador foram ouvidos como testemunhas, enquanto o veículo foi apreendido e registrado como recuperado.

O SUV de luxo, modelo 2024, está avaliado em R$ 241.406,00, conforme a tabela FIPE.

Foto: Divulgação/PRF