A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em uma operação de combate ao crime realizada na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, na tarde de segunda-feira (11). A equipe Charlie da 7ª Delegacia abordou um Fiat Mobi Like, com placas de Belo Horizonte (MG), no quilômetro 293, próximo à Unidade Operacional de Floriano, por volta das 12h30min.

O motorista, de 30 anos, alegou ter adquirido o veículo recentemente, por meio de uma negociação que envolveu a troca de um carro e uma moto que ele possuía. No entanto, durante a vistoria, os agentes identificaram adulterações em vários itens de identificação do automóvel, indicando tratar-se de um veículo “clonado”. Uma investigação confirmou que o veículo original, com as mesmas características de marca, modelo e cor, foi registrado como roubado em Belo Horizonte, no dia 28 de julho de 2022.

O condutor foi detido e encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado e as providências legais foram tomadas. Segundo a tabela Fipe, o valor do veículo recuperado é de aproximadamente R$ 49 mil.

Foto: Divulgação/PRF