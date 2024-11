Por volta das 8h desta terça-feira (dia 12), um caminhão que transportava estruturas metálicas tombou no fim da descida da Serra das Araras, em Paracambi. O acidente aconteceu na altura do km 226 da Rodovia Presidente Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo sofreu ferimentos, foi socorrido, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Com o acidente, a pista no sentido Rio foi totalmente interditada. Ainda de acordo com a PRF, está sendo preparada a implementação de um plano de contingência, que deve abrir a pista de subida para operar em mão dupla. Motoristas que utilizam a rodovia devem ficar atentos às condições do tráfego.

As equipes de resgate continuam no local, mas ainda não há previsão de liberação total da pista.

Foto: Divulgação/PRF