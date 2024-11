Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na noite de terça-feira (dia 12), na BR-393, em Volta Redonda. A colisão aconteceu próximo ao km 283, na alça de acesso à Rodovia do Contorno. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h20 e resultou na queda dos ocupantes das duas motos.

As vítimas, dois homens e duas mulheres, eram condutores e passageiros das motocicletas. De acordo com a PRF, o impacto causou ferimentos de diferentes graus de gravidade nos envolvidos, incluindo lesões leves e fraturas. As equipes de resgate, composta por socorristas da K-Infra e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionadas e encaminharam as vítimas ao Hospital São João Batista, onde passaram por avaliação médica.

Foto: Reprodução/Semop