Um caminhoneiro foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) portando cinco comprimidos de “rebite” na noite de terça-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O caso teve início quando um motorista parou na Unidade Operacional (UOP) da PRF de Floriano, no km 293, para informar sobre a condução irregular de uma carreta Scania prata que seguia em direção a São Paulo, despertando suspeitas de que algo pudesse estar acontecendo com o motorista.

A equipe da PRF avistou a carreta e iniciou o acompanhamento, abordando o veículo no km 297. Durante a inspeção, o motorista, de 36 anos, que vinha do Espírito Santo transportando uma carga de chocolate com destino a São Paulo, confessou possuir comprimidos de Nobésio – uma substância conhecida como “rebite,” proibida por lei devido à presença de anfetamina, usada por alguns caminhoneiros para se manterem acordados por longos períodos, desrespeitando a Lei do Descanso.

Os comprimidos foram encontrados em um recipiente plástico de guaraná, utilizado para tentar disfarçar a presença da substância. A PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 28 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), que prevê sanções como advertência, prestação de serviços à comunidade e participação em programas educativos.

Foto: Divulgação/PRF