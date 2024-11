O prefeito eleito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, se reuniu nesta segunda-feira (dia 11) com a diretoria da concessionária de água e esgoto Rio+, que opera no município. No encontro, que teve a participação do diretor-presidente da empresa, Leonardo Righetto, Pezão apresentou as queixas da população em relação ao serviço prestado pela Rio+, principalmente em relação à falta d’água crônica em alguns bairros – como Varjão e Jaqueira – a qualidade da água fornecida, além do preço das tarifas, considerado muito alto em relação à qualidade do serviço e à média da região.

“Nós tivemos essa reunião fundamental com a Rio+, como eu disse que faria, antes até da posse. É fundamental para a população de Piraí ser ouvida pela concessionária, e isso que nós fomos fazer, levar as demandas dos moradores, que vem sofrendo com essa situação”, disse Pezão, ressaltando que levou para a direção da empresa as reclamações sobre o preço da tarifa cobrada. “Os moradores não estão satisfeitos com o serviço e ainda estão tendo que pagar uma tarifa – de água e esgoto – considerada muito alta para os padrões da nossa região”.

Na reunião ficou acordado que a concessionária irá melhorar a comunicação com a população, anunciando e discutindo qualquer intervenção antes da realização. A Rio+ se comprometeu ainda a verificar a questão da qualidade da água fornecida em alguns bairros, e anunciou um investimento de R$ 33 milhões para melhorias nos serviços.

Pezão também sugeriu à concessionária a ampliação do reservatório da Jaqueira, que abastece também o bairro Varjão. Esse reservatório recebe água da represa de Ribeirão das Lajes, considerada de melhor qualidade e com menos necessidade de tratamento. A ideia é expandi-lo e levar o abastecimento com essa água até o distrito de Arrozal.

“Com muito diálogo, trabalho e parcerias, nós vamos superar esse problema, que vem atormentando os moradores de Piraí. Mas foi uma reunião muito positiva”, disse Pezão.

Coordenadora da transição, Maria Lúcia vistoria CAT

A coordenadora do governo de transição, Maria Lúcia Horta, vistoriou nesta segunda-feira (11) o prédio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piraí, no Centro da cidade. O CAT abriga também o atendimento à população da secretaria municipal de Fazenda, do Detran, Fundação Leão XIII, Light e outros serviços públicos.

Na visita, Maria Lúcia estava acompanhada do arquiteto Vicente Loureiro, da equipe de transição, e verificou que o prédio está com vários problemas estruturais.

“Foi com muita tristeza que encontramos esse local, que é tão importante para o atendimento da população de Piraí, bastante abandonado e degradado. Isso é muito ruim para quem vai buscar atendimento e também para quem trabalha ali. Com condições ruins é muito difícil prestar um atendimento de qualidade, por mais boa vontade que se tenha”, apontou.

Maria Lúcia afirmou que já estão sendo buscadas soluções para revitalizar o local. “Já estamos conversando, junto com o prefeito eleito Pezão, e vamos transformar esse local, tão importante para a nossa população. Será uma das maiores prioridades do governo”, afirmou.