A Operação “Segurança Presente”, projeto do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, foi responsável pela prisão, na manhã dessa terça-feira (dia 12), de um foragido do sistema prisional. A ação aconteceu na Rodoviária Francisco Torres, localizada na Avenida dos Trabalhadores, durante patrulhamento de policiais militares no terminal.

Segundo os oficiais, eles faziam patrulhamento pelo local quando constataram que um homem demonstrou nervosismo com a presença dos PMs. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado na mochila que carregava, mas uma consulta em sistema apontou que o suspeito, de 34 anos, era foragido do sistema prisional e procurado pela Justiça.

Os policiais, então, deram ordem de prisão ao foragido, que foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia e de onde seguiria para uma unidade do sistema prisional do Rio de Janeiro.

Foto de divulgação – Secom/PMVR.