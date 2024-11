Deputado Estadual e prefeito eleito de Resende, Tande Vieira foi até Brasília junto com o atual prefeito de Resende, Diogo Balieiro, e o prefeito eleito de Itatiaia, Kaio Márcio. Tande aproveitou para conversar com diversos deputados, em busca de recursos para o município de Resende e Estado do Rio de Janeiro.

“Foi um dia muito produtivo em Brasília e fico muito feliz com a relação que construímos com os deputados. Sei que essas parcerias vão ser muito importantes para novos projetos e para o crescimento não só de Resende, mas de toda região. Agradeço pelo apoio, suporte e atenção com Resende e com os municípios do Sul Fluminense”, disse Tande.