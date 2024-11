Um jovem de 19 anos foi baleado na noite de quarta-feira (dia 13), em Barra Mansa. O caso ocorreu na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Vila Coringa. Segundo relatos da vítima à Polícia Militar, ele estava caminhando com um amigo quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. O passageiro da moto sacou uma arma e efetuou três disparos em sua direção.

O rapaz foi atingido na perna e foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa, onde recebeu atendimento e permanece internado, sem risco de vida. O caso foi registrado e está sendo investigado pela 90ª DP (Barra Mansa).