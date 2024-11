Por volta das 10h20 deste sábado (dia 16), um acidente envolvendo um veículo GM Vectra tracionando uma carretinha foi registrado na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato aconteceu no km 286, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 28 anos perdeu o controle do veículo devido à pista molhada, enquanto fazia uma curva. O Vectra derrapou e colidiu contra a mureta central de concreto, ficando imobilizado no acostamento.

A equipe de resgate da CCR RioSP socorreu o motorista, que sofreu um ferimento no pé direito. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa, onde recebeu atendimento médico e já foi liberado após o curativo. A PRF, ao realizar a apuração do acidente, constatou que os quatro pneus do Vectra estavam em mau estado de conservação, extremamente lisos, o que pode ter contribuído para a derrapagem e a perda de controle do veículo.

Além do problema nos pneus, foi verificado que o veículo estava com o licenciamento vencido e que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também vencida há mais de 30 dias. Como resultado, foram aplicadas multas no valor total de R$ 782,17 e o veículo foi removido para o pátio da UOP PRF de Floriano.

Foto: Divulgação/PRF