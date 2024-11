A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou, em boletim às 10h30, que as chuvas intensas que atingem o município e a região a montante estão provocando aumento nas vazões do rio Paraíba do Sul. A população ribeirinha deve redobrar a atenção quanto ao risco de inundações. Além disso, há riscos de deslizamentos de terra em áreas afetadas pela chuva. A Defesa Civil segue com monitoramento contínuo da situação.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Foto: Reprodução