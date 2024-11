A Rodovia Presidente Dutra enfrenta graves dificuldades no tráfego desde o início da manhã deste sábado (dia 16). A pista na altura do km 304, no sentido Rio de Janeiro, foi parcialmente interditada devido ao alagamento da faixa da direita e do acostamento, nas proximidades da entrada do Polo Industrial de Resende. Com a profundidade da água, esses trechos estão inacessíveis, forçando o fluxo de veículos a seguir exclusivamente pela faixa da esquerda, onde a velocidade está reduzida.

Diversos pontos ao longo da rodovia estão com acúmulo significativo de água, o que aumenta o risco de aquaplanagem e acidentes. A chuva persistente também prejudica a visibilidade, exigindo que os motoristas redobrem a atenção.

A concessionária que administra a via e as autoridades de trânsito seguem monitorando a situação. Motoristas que transitam pela região devem estar atentos às condições da estrada e, caso possível, optar por rotas alternativas para evitar maiores transtornos.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.