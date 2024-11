A cidade de Volta Redonda será mais uma vez colorida e perfumada com a Feira de Flores e Plantas de Holambra, evento que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 08 de dezembro, das 8h às 19h, no espaço sob a biblioteca municipal. A feira, promovida pela Apae de Volta Redonda, oferece à população a oportunidade de adquirir uma grande variedade de flores e plantas diretamente de Holambra, famosa pela produção de espécies florais em todo o país, ao mesmo tempo em que apoia uma causa social essencial: a continuidade dos serviços oferecidos pela instituição.

A feira conta com uma ampla seleção de plantas, incluindo orquídeas, suculentas, rosas, cactos e muitas outras espécies ornamentais e de jardinagem, que prometem agradar a todos, desde os amantes de jardinagem até aqueles que buscam presentear alguém especial com uma planta única. Com preços acessíveis, os visitantes poderão levar para casa plantas de alta qualidade e contribuir com uma instituição que se dedica ao atendimento e inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla na região.

Os recursos arrecadados com as vendas serão destinados à Apae-VR, contribuindo para a manutenção e expansão dos serviços oferecidos pela instituição. “A feira é um exemplo de como a comunidade pode unir beleza e solidariedade, ajudando a Apae a continuar seu trabalho, que beneficia inúmeras famílias e fortalece o atendimento especializado a crianças e jovens”, explicou a instituição.

Segundo Sheila Carvalho, diretora social da Apae, a feira é uma ocasião especial. “A Feira de Flores e Plantas de Holambra, além de trazer o encanto das flores para o dia a dia da nossa cidade, é uma oportunidade para cada um de nós contribuir com o trabalho fundamental que a instituição realiza em Volta Redonda. Todos que participarem estarão ajudando a transformar vidas.”

O evento é um convite para que todos conheçam a feira, levando para casa um toque de natureza e, ao mesmo tempo, colaborando para um Natal mais solidário. A Apae-VR e os organizadores agradecem a presença de cada visitante que se junta a essa causa.