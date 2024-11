Um grave acidente envolvendo uma carreta interditou o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, na manhã desta terça-feira (dia 19). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas na descida do Vista Alegre, evidenciando a gravidade do ocorrido.

A pista expressa no sentido Rio está totalmente bloqueada, com congestionamento que se estende entre os quilômetros 250 e 245. Há relatos de motoristas que perderam compromissos importantes na capital por conta do bloqueio na pista.

Equipes de emergência foram acionadas, mas até o momento não há informações oficiais sobre possíveis vítimas ou as causas do incêndio.

Mais detalhes serão divulgadas assim que disponíveis.

Foto: Reprodução/Redes Sociais